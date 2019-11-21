Женщина вынесла на себе из магазина восемь джинсов и попала на видео

metro.co.uk

Неизвестная захотела украсть из магазина одежды несколько джинсов и попыталась обмануть охранников, одновременно надев все вещи на себя. Видеозапись инцидента опубликовало Metro.

На кадрах видно, как девушка стоит в ванной комнате и поочередно расстегивает и приспускает одни джинсы за другими, а затем демонстрирует нижнее белье. За кадром мужчина считает каждую снятую вещь и всего насчитывает восемь джинсов.

Как отмечает издание, инцидент, предположительно, произошел в Венесуэле. Когда и где именно было снято видео, не уточняется.

В сентябре жительница мексиканского города Мехико разделась перед охранником, чтобы доказать, что ничего не украла. На кадрах видно, как покупательница в черном топике и белой мини-юбке разговаривает с охранником. Рядом с ней стоит еще один мужчина.

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