Воры вынесли из магазина элитный виски на 673 тысячи евро

В Париже из магазина элитного виски Maison du Whisky рядом с Елисейским дворцом украли алкоголь на 673 тысячи евро. Об этом сообщает Le Parisien.

Кража произошла в ночь на 13 ноября. Предполагаемые преступники, которых засняли камеры видеонаблюдения, выломали дверь и направились к шкафу с самыми дорогими напитками. Самая ценная из 69 похищенных бутылок стоила 195 тысяч евро.

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В начале ноября выяснилось, что шотландский виски, считавшийся самым дорогим в мире, оказался подделкой. Покупателем напитка стал китайский миллионер Чжан Вэй. Стоимость одной порции составила 10 тысяч швейцарских франков (около 580 тысяч рублей).

Эксперты усомнились в подлинности напитка, заметив несоответствие между пробкой от бутылки и этикеткой. Отель отправил образец шотландским специалистам, которые установили, что виски поддельный.