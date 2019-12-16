Дочь бывшего владельца «Формулы-1» обокрали на 50 миллионов фунтов

Из дома дочери бывшего владельца компании «Формула-1» и телеведущей Тамары Экклстоун (Tamara Ecclestone) украли драгоценности стоимостью около 50 миллионов фунтов стерлингов (4,2 миллиарда рублей). Об этом сообщает The Sun.

Дом, который находится под круглосуточным наблюдением охраны, ограбили менее, чем за час. Однако в тот день в особняке с 57-ю комнатами находился лишь один сторож. По предварительным данным, воры забрались в дом со стороны заднего двора. Охранник увидел злоумышленников, когда они уже перелезали забор с похищенными драгоценностями. По словам представителя Экклстоун, ценности украли из сейфа в гардеробной.

Особняк находится в одном из самых охраняемых районов Лондона, где также проживают принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, самый богатый человек Китая Ванг Жанлин и российский бизнесмен Роман Абрамович.

Тамара Экклстоун является дочерью бывшего владельца «Формулы-1», английского миллиардера Берни Экклстоуна. Она работает телеведущей и спортивным комментатором чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race, а также владеет продюсерским центром вместе со своей сестрой Петрой.

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