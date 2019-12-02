Двое мужчин избили московскую школьницу ради дорогой сумки

Незнакомцы кавказской наружности избили школьницу в центре Москвы и отняли у нее брендовую сумку. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мать 16-летней девочки обратилась в полицию 1 декабря и заявила, что двое неизвестных мужчин напали на ребенка в подземном переходе на улице Зацепский Вал. По данным собеседника агентства, они ударили подростка по лицу и забрали ее сумку Valentino, стоимость которой составляет 1,5 тысячи евро (106 тысяч рублей), портативную зарядку для телефона за четыре тысячи рублей, наушники Apple, ключи от квартиры и транспортную карту «Тройка». Он также отметил, что один преступник был одет в черную куртку, а другой — в черную толстовку.

В настоящий момент оценивается причиненный ущерб и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В августе неизвестный украл кастомизированный iPhone 6S из припаркованного автомобиля Mercedes в центре Москвы. На корпусе именного смартфона была изображена Спасская башня с кремлевской звездой. Стоимость такого устройства составляет около 380 тысяч рублей.

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