В российском городе мужчины украли обувь и елки на миллионы рублей

В Подмосковье злоумышленники украли обувь и елки к Новому году на миллионы рублей. Информация появилась на портале «МВД Медиа».

Сообщается, что грабитель с двумя сообщниками взломали двери двух контейнеров на территории промзоны в российском городском округе Дзержинский. Мужчины вынесли со склада более 150 коробок с обувью и свыше 500 с искусственными елками, после чего вывезли их на грузовом автомобиле. Ущерб оценили в сумму свыше четырех миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов изучили камеры видеонаблюдения и задержали в гаражных боксах в подмосковном городе Реутов одного из подозреваемых: им оказался уроженец республики Средней Азии. При аресте полицейские обнаружили в одном из помещений украденные вещи.

По информации издания, в отношении грабителя возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 158 УК РФ «Кража». Его заключили под стражу, сотрудники правоохранительных органов продолжают розыск соучастников мужчины.

Ранее в октябре россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео. Злоумышленник в лыжной маске и черном костюме разбил витрину, проник внутрь и выбрался наружу с манекеном в руках. Инцидент произошел в Ставрополе.