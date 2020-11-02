Пара украла часы за миллионы рублей с помощью капюшона шестилетнего ребенка

Румынская пара заставила шестилетнего мальчика украсть часы люксового бренда ради обогащения. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, за пять дней до ограбления Илие Пара (Ilie Para) и Марта Пара-Блож (Marta Para-Bloj) посетили бутик ювелирных изделий, расположенный в универмаге Harrods в центре Лондона. Злоумышленники долго выбирали часы и остановили свой выбор на изделии из розового золота швейцарской марки Audemar Piguet. Стоимость часов составляла 67 тысяч фунтов стерлингов (6,9 миллиона рублей).

Пара обратилась к продавцу с просьбой продемонстрировать часы ближе, после чего они сделали несколько снимков аксессуара и заявили, что хотят подумать, прежде чем принять решение о покупке. Позже выяснилось, что преступники фотографировали оригинальные часы, чтобы впоследствии изготовить реплику украшения.

Через несколько дней преступники вернулись в магазин вместе с шестилетним мальчиком, чья личность не раскрывается, и попросили консультанта вновь показать несколько часов Audemar Piguet. Одни из них Пара примерил на запястье и попросил продавца убрать якобы непонравившуюся модель обратно на витрину. Когда последний отвернулся, мужчина снял с руки оригинальный аксессуар и надел фейковый, который все это время был спрятан в капюшоне ребенка. После этого злоумышленники покинули бутик, отказавшись от покупки часов.

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Продавец не заметил подмены, однако другой сотрудник магазина вскоре обратил внимание на то, что серийный номер часов не совпадает с тем, что указан на упаковке. Руководство ретейлера обратилось в полицию, и румынскую пару задержали в порту, откуда они хотели отправиться на родину.

30-летние Пара и Пара-Блож сознались в содеянном в полицейском участке. Их заключили под стражу до вынесения приговора в суде Саутварка 14 декабря. О судьбе мальчика, который также участвовал в ограблении, пока неизвестно.

Ранее в ноябре журналист назвал создающую иллюзию успеха деталь образа мужчины. По мнению Джозефа Деацетиса, помимо соблюдения дресс-кода, каждый сотрудник любой компании должен надевать на работу часы. Считается, что этот аксессуар определяет, каким будет первое впечатление, которое произведет человек на коллег.