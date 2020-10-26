Американцы создали часы с Нурмагомедовым в папахе

Американский ювелирный бренд Jacob&Co представил новую лимитированную коллекцию часов, созданных в партнерстве с российским бойцом смешанного стиля (MMA), непобежденным чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В ассортименте марки появились четыре модели часов, в частности, два скелетона Epic X Skeleton и два хронографа Epic X Chrono. Отмечается, что все изделия выполнены в фирменных цветах спортсмена — зеленом и голубом. Кроме того, на заднюю панель циферблатов всех часов нанесен портрет Нурмагомедова в папахе и его автограф.

В продажу поступит ограниченное количество аксессуаров. Так, например, модель Epic X Tourbillion представлена в 29 экземплярах, а Epic X Titanium Skeleton, Epic X Chrono и Epic Chrono Titanium — в ста экземплярах.

Фото: Jacob&Co 1 /5

Корпус всех часов выполнен их титана, а диаметр изделий варьируется от 44 до 47 миллиметров. На поворотных кольцах циферблатов моделей Epic X Tourbillion и Epic X Titanium Skeleton также напечатана гравировка The Eagle (прозвище Хабиба на ринге — «Орел»).

Глава бренда Jacob&Co Джейкоб Арабо утверждает, что является поклонником Нурмагомедова и давно следит за его карьерой, в связи с чем был рад сотрудничеству со спортсменом. «Когда выдалась возможность поработать вместе, чтобы создать настоящие шедевры в часовой индустрии, я был в восторге», — подчеркнул он.

24 октября Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок возглавил турнир UFC 254 на острове Яс в Абу-Даби и завершился во втором раунде. Россиянин занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов организации. Он одержал 29 побед в 29 поединках.