Стало известно о звонке Путина Нурмагомедову

Стало известно о телефонном звонке президента России Владимира Путина бойцу смешанного стиля (MMA) Хабибу Нурмагомедову. Об этом сообщает Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Глава государства поздравил россиянина с победой над американцем Джастином Гейджи. Другие подробности разговора не уточняются.

24 октября Нурмагомедов победил Гейджи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок возглавил турнир UFC 254 на бойцовском острове Яс в Абу-Даби и завершился во втором раунде.

После этого Нурмагомедов объявил об уходе из спорта. Глава UFC усомнился в том, что боец вернется в октагон, однако призвал дать ему немного времени, чтобы «залечить раны».

Россиянин занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов организации. Он одержал 29 побед в 29 поединках.