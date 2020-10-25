Сен-Пьера удивило решение Нурмагомедова завершить карьеру

Бывший боец смешанного стиля (MMA), канадец Жорж Сен-Пьер в интервью YouTube-каналу ESPN MMA рассказал об удивлении после решения россиянина Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

Сен-Пьер заявил, что не ожидал такого поворота событий. Он думал, что Нурмагомедов собирается установить рекорд в 30 побед. «Это его выбор. Какой отличный способ завершить карьеру. Он оставил невероятное наследие. Один из лучших, а может быть, лучший», — посчитал спортсмен.

Нурмагомедов объявил об уходе из спорта 24 октября после того, как защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе в бое против американца Джастина Гейджи. Поединок, который возглавил турнир UFC 254 на бойцовском острове Яс в Абу-Даби, завершился во втором раунде, когда россиянин «задушил» соперника. Нурмагомедов объяснил, что после смерти отца хотел бы проводить больше времени с матерью.

Сен-Пьер завершил карьеру в феврале 2019-го. Несмотря на это, сам канадец и Нурмагомедов не раз высказывались о возможном поединке.

Нурмагомедов — второй боец UFC в рейтинге без учета весовых категорий. На счету россиянина 29 побед в 29 поединках. Сен-Пьер — бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весах.

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