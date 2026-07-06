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15:55, 6 июля 2026Мир

Россия выразила протест Швеции в связи с атакой БПЛА на посольство страны

МИД России: Послу Швеции заявлен решительный протест в связи с атакой на посольство страны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетПротесты в Москве

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Послу Швеции в Москве Анеа Кристине Тересе Юханнессон заявлен решительный протест в связи с атакой двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на посольство России в Стокгольме. Об этом стало известно из заявления МИД России, опубликованного на официальном сайте ведомства.

«Главе шведской дипмиссии указано на неприемлемость фактического бездействия властей Швеции, включая правоохранительные органы, в условиях продолжающейся деградации обстановки в сфере обеспечения безопасности российских загранпредставительств в этой стране на фоне систематических нападений на них с применением БПЛА», — говорится в материале.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что потребовали от шведской стороны неукоснительного соблюдения обязательств в соответствии с Венской конвенцией, а также принятия исчерпывающих мер для прекращения упомянутых инцидентов.

2 июля дроны атаковали российское посольство в Швеции, один из них сбросил контейнер с красной краской. Отмечается, что второй беспилотник, к которому была прикреплена имитация взрывного устройства, упал на территорию в непосредственной близости от здания дипучреждения.

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