Названа создающая иллюзию успеха деталь образа мужчины

Эксперт журнала Forbes назвал деталь гардероба, которая добавляет иллюзию успеха в образ мужчины. Мнение Джозефа Деацетиса (Joseph DeAcetis) опубликовано на сайте издания.

Согласно материалу, помимо соблюдения дресс-кода, каждому сотруднику любой компании необходимо добавлять к своему образу часы. По мнению автора, этот аксессуар определяет, каким будет первое впечатление, которое произведет человек на коллег. «Часы демонстрируют не только вкус мужчины, но и его уважение к себе и компании, в которой он работает», — пояснил Деацетис.

Журналист подчеркнул, что бренд часов необязательно должен относиться к люксовому сегменту. В качестве примера он привел аксессуары марок Audemars Piguet и H.Moser & Co. Стоимость изделий варьируется от 19 до 26 тысяч долларов (1,5-2 миллиона рублей).

Затем Деацетис продемонстрировал аксессуары компаний с более дешевой ценовой политикой. В их число вошли Nixon с изделием за 250 долларов (20 тысяч рублей) и Longines за 2150 долларов (172 тысячи рублей).

Ранее в октябре американцы создали часы с бойцом MMA Хабибом Нурмагомедовым в папахе.В ассортименте ювелирного бренда Jacob&Co появились четыре модели часов, в частности, два скелетона Epic X Skeleton и два хронографа Epic X Chrono. Они выполнены в фирменных цветах спортсмена — зеленом и голубом, а на заднюю панель циферблатов нанесены портрет Нурмагомедова в папахе и его автограф.