Россиянин украл манекен в нижнем белье из магазина и попал на видео

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Неизвестный мужчина ночью украл женский манекен в нижнем белье и чулках из российского магазина и попал на видео. Запись камеры видеонаблюдения публикует Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Ставрополе. На размещенных кадрах видно, как злоумышленник в лыжной маске и черном костюме разбивает витрину, затем быстро проникает внутрь и выбирается наружу с манекеном в руках. На выходе из магазина вор не удержал равновесие и упал, но быстро поднялся и убежал.

По информации издания, вор находился в состоянии алкогольного опьянения. О его нынешнем местонахождении не сообщается.

В сентябре вор вынес из салона красоты в городе Батайске аппарат для эпиляции и попал на видео. Камеры запечатлели человека в спортивном костюме и кепке, который выносил прибор стоимостью 450 тысяч рублей. Отмечается, что помимо аппарата он ничего не взял, включая деньги из кассы.