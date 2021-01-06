Грабители вынесли вино на сумму больше 31 миллиона рублей

На востоке Франции, в департаменте Сона и Луара, произошло ограбление — неизвестные вынесли из винного погреба в заведении Relais Château больше сотни бутылок вина и скрылись с места преступления, передает местный телеканал BFMTV.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 5 января. Ущерб, по предварительным данным, составил около 350 тысяч евро (больше 31 миллиона рублей). Укравших алкоголь сейчас разыскивают полицейские.

По информации телеканала, к заведению подъехала машина, их которой вышло несколько человек. Они направились к Relais Château, взломали дверной замок в винном хранилище и вынесли с собой большое количество дорогостоящего алкоголя. В помещении сработала сигнализация, и хозяин погреба, заметив воров, позвонил в полицию и сам попытался догнать нарушителей.

Грабители быстро сели в автомобиль и попытались скрыться. В погоне они бросали бутылки в машины полицейских, чтобы оторваться от преследования. Позже их средство передвижения вместе с украденным вином было найдено вблизи Лиона.

Уточняется, что это второе ограбление Relais Château за два дня. В понедельник, 4 января, из погреба также вынесли алкоголь на сумму около 200 тысяч евро. При этом пока нет информации, что преступники находятся в сговоре или же являются одними и теми же людьми.