Россиянка переехала из квартиры в ветхий дом ради кошек

Жительница Курска по имени Лилия Панкратова-Одинцова ради кошек переехала из обустроенной двухкомнатной квартиры в ветхий деревенский дом. Россиянка хотела создать комфортные условия для ухода за животными. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Панкратова-Одинцова является зоозащитницей и держит у себя дома около 60 кошек. Изначально она проживала в квартире, однако там ей было неудобно ухаживать за животными. Женщина продала ее и на вырученные деньги смогла купить полуразрушенный дом, не оборудованный коммуникациями. По словам жительницы, ей пришлось много вложить в постройку, чтобы привести его в порядок.

Местные волонтеры оценили поступок Панкратовой-Одинцовой и решили поддержать ее. Они обустроили дом, наладив в нем электричество и отопление. «Таких, как Лилия, у нас очень мало людей, которые готовы себя посвятить полностью животным, стараясь даже не для своей жизни, чтобы как-то улучшить свою жизнь. Почему она этот дом покупала, хотела дом не для того, чтобы ей было комфортно, уютно, а именно, чтобы было комфортно ее животным», — пояснила волонтер Наталья Малинникова.

На данный момент в дом женщины желающие могут привести своих детей, чтобы приобщить их к домашним животным и научить заботиться о питомцах. В ближайшее время Панкратова-Одинцова планирует превратить участок в заповедник.

Ранее в феврале чиновники Кировской области приняли решение ввести в регионе квоту на домашних животных, которых жильцы могут содержать в квартире. Количество питомцев должно рассчитываться на основе площади жилья. Так, для собак весом более 25 килограмм необходимо предоставить не менее 2,5 квадратных метра, а для собак легче 25 килограмм — от 1,5 квадратных метра и 0,8 квадратных метра для кошек.

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