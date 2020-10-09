Россиян захотели обязать поставить решетки на окна ради кошек

Активисты захотели обязать живущих с кошками россиян поставить решетки на окна жилых домов. Таким образом они планируют уберечь домашних животных от падения. Об этом стало известно из голосования на сайте Российской общественной инициативы.

Материалы по теме По второму кругу Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты? Как теперь жить Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи

Требование касается тех владельцев кошек, которые проживают в квартирах на втором этаже и выше. Если инициативу поддержат, то жильцов обяжут оборудовать окна металлическими решетками, размер отверстий которых составляет четыре квадратных сантиметра, или использовать сетки-«антикошки». Активисты считают, что подобная мера снизит риск гибели домашних животных, которые часто выпадают из окна и разбиваются. При этом установку владельцы квартир должны обеспечить за счет собственных средств. На момент публикации инициативу поддержали 108 человек, а 330 выступили против.

В июне 2020 года жителей Ярославля решили обязать оплачивать ремонт заасфальтированных участков во дворах. По мнению чиновников, такая схема поможет ликвидировать ямы в разы быстрее. Сумму планировали рассчитывать на основании площади, которую занимает каждый из собственников, и взимать плату не каждый месяц, а только после проведения работ коммунальщиками.

Также летом 2020 года российские чиновники планировали обязать граждан самостоятельно заниматься обустройством детских площадок и клумб и ремонтом лавочек. Речь шла о бюджетных объектах, входящих в программу «Формирование комфортной городской среды». Так, жители должны были подать заявку на установку лавочек или площадок, а после оплачивать их покраску или ремонт.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться