Россия
 
Последние новости
Посольство России отреагировало на слова премьера Литвы о «Спутнике V»
«Тоттенхэм» прервал серию из трех поражений подряд в АПЛ
Волков нацелился на пояс чемпиона UFC
Пашаев объяснил перевод Ефремова в Москву
Московская пенсионерка отдала восемь миллионов рублей «целителям» из телевизора 
В МИД объяснили высылку иностранных дипломатов из России
Минобороны показало полет бомбардировщика из ядерной триады
Симоньян осудила жалующихся на низкие пенсии россиян
Россиянам назвали два условия для возвращения курса доллара к 73 рублям
Новости партнеров
Прослушать новость

В российском регионе ввели квоту на домашних животных

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В одном из российских регионов чиновники ввели квоту на домашних животных, которых граждане могут содержать в квартире. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Ограничения вводятся в Кировской области с 14 февраля.

Чтобы вычислить, сколько собак или кошек можно завести, надо сначала из площади квартиры вычесть норму предоставления жилплощади, умноженную на количество жильцов. Эту норму устанавливают местные власти, но традиционно она составляет 18 квадратных метров.

Полученный результат нужно разделить на норматив для животных: не менее 2,5 квадратных метра для собак весом более 25 килограмм, от 1,5 квадратных метра для собак легче 25 килограмм, 0,8 квадратных метра для кошек.

Таким образом, семья из трех человек сможет завести двух маленьких собачек только в квартире свыше 57 квадратных метров. Один человек, проживающий в 35-метровой однокомнатной квартире, может позволить себе 21 кошку.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Найдена самая дешевая съемная «двушка» в Москве
Бесследно пропавший в российском аэропорту кот нашелся спустя почти полгода
Жириновский призвал ужесточить правила содержания домашних животных