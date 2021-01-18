Бесследно пропавший в российском аэропорту кот нашелся спустя почти полгода

Кот по кличке Кузя, который в августе прошлого года сбежал из переноски в аэропорту Туношна в Ярославской области и бесследно пропал, нашелся спустя почти полгода. Об этом РИА Новости рассказал владелец животного.

По его словам, с момента пропажи питомца прошло пять месяцев. «Сотрудник аэропорта вчера увидел его на крыше беседки своего дома. Видимо, из-за морозов он решил пойти к людям», — пояснил собеседник агентства.

Его родственница уже забрала кота к себе домой и подтвердила, что это точно Кузя. При этом женщина не уточнила, в каком состоянии он находится. Хозяин предположил, что животное подкармливали местные жители и дачники.

«Мы в шоке и безумно рады, что Кузя нашелся целым и невредимым», — заключил он.

О пропаже кота Кузи под Ярославлем стало известно 19 августа 2020 года. Владелец питомца направлялся из Ярославля в Санкт-Петербург с подругой и котом. После того как путешественники успешно прошли контроль и проследовали на посадку, их неожиданно попросили сдать домашнее животное в багаж. Позже им сообщили, что кот вышиб лбом металлическую решетку переноски и убежал из багажного отделения.