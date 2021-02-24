Кот Роналду попал в аварию и улетел лечиться на частном самолете

Кот нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и его невесты Джорджины Родригес пострадал в Турине. Об этом сообщает Marca со ссылкой на El Partidazo de COPE.

По информации издания, домашнее животное по кличке Пепе попало под машину и улетело лечиться в Испанию на частном самолете семьи. Отмечается, что это эксклюзивный кот сфинкс, которых в мире насчитывается всего около восьми особей. Его стоимость составляет три тысячи евро. Пепе живет в семье Роналду два года.

12 февраля Роналду набрал полмиллиарда подписчиков в различных социальных сетях. 36-летний португалец первым в истории социальных сетей добился подобного результата.

Роналду присоединился к «Ювентусу» летом 2018-го. Трансфер португальца обошелся туринскому клубу в 100 миллионов евро. Зарплата Роналду в Ювентусе составляет 31 миллион евро в год.

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