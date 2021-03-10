Бывший министр обороны России отсудил у соседа сотни тысяч рублей за «коммуналку»

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков отсудил у своего соседа пластического хирурга Александра Тепляшина несколько сотен тысяч рублей за долг по оплате коммунальных услуг. Врач предположил, что таким способом его хотят заставить переехать. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Разногласия между жильцами возникли после переезда Сердюкова к своей возлюбленной Евгении Васильевой в квартиру, которая находится в Молочном переулке. Бывший министр вместе с родственниками приобрел несколько квартир в подъезде и вскоре стал председателем товарищества собственников, подняв в два раза плату за охрану и другое обслуживание.

Тепляшин оказался недоволен изменениями. Хирург не стал оплачивать счета и оформил обслуживание у другой компании. В итоге за ним накопился долг в 1,5 миллиона рублей. Тогда Сердюков подал к соседу иск. Суд решил взыскать с Тепляшина 800 тысяч рублей. Вскоре врач обвинил соседей в затоплении жилья и посчитал, что такими методами они хотят выжить его из дома.

В сентябре 2020 года у Анатолия Сердюкова нашли заброшенную дачу на территории заказника в поселке Большой Утриш под Анапой. Бывший министр попросил отдать территорию ведомству в 2009 году, однако через несколько месяцев после сделки объект вывели из имущества министерства и продали коммерческой компании «Ситиинжиниринг». В итоге было возбуждено несколько уголовных дел, которые позже закрыли, а Сердюкова реабилитировали.

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