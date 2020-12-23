Обвиненный в воровстве электричества россиянин рассказал о своей невиновности

Житель Минусинска Красноярского края по имени Василий, которого занимающаяся обеспечением региона электроэнергией компания обвинила в воровстве электричества, заявил о своей невиновности. Россиянин отметил, что не имел задолженности по оплате, а коммунальщики незаконно отключили в его доме свет. Свою версию конфликта Василий рассказал «Ленте.ру».

По словам россиянина, конфликт с «Красноярскэнерго» начался в августе 2020 года, когда компания прислала ему счет на оплату, сумма которого оказалась в четыре раза больше обычной, а позже выставила долг в размере более 300 тысяч рублей. Мужчина уверяет, что не мог накопить задолженность, так как до этого момента регулярно оплачивал счета. Однако после разбирательств энергетики аннулировали долг, но попросили хозяина заменить старый прибор учета. Ситуация усугубилась в ноябре 2020 года, когда коммунальщики отключили у жильца свет, так как по документам он оказался в списке должников. Мужчина заявил, что из-за отсутствия электроэнергии в доме стало так холодно, что его маленький ребенок простыл и заболел циститом. Тогда хозяин опубликовал в интернете видео, в котором рассказал о проблеме, после чего ему вернули свет.

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Василий выполнил требование коммунальщиков и заменил старый счетчик, однако это не устроило энергетиков — они отказались пломбировать прибор и «попытались всучить уведомление о вводе их ИПУ», составив акт о безучетном потреблении. Коммунальщики также не подключили жильца к своей линии и «шантажировали отключением электроэнергии в аккурат под новый год в мороз в Сибири». Василий обратился с проблемой в правоохранительные органы, после чего коммунальная служба признала, что подстанция, к которой он был подключен, находится в аварийном состоянии, и договорилась с пострадавшим переключить его на другую линию.

Хозяин также отметил, что дом не относится к объектам незавершенного строительства, и отрицает заявление службы о воровстве, указывая, что в ноябре 2020-го на отопление дома ему понадобилось «немногим более тысячи киловатт энергии». По предположениям Василия, появление незаконной задолженности связано с подстанцией, рядом с которой в марте 2020-го началась стройка. Мужчина обнаружил, что именно через полгода после старта работ он получил счет с большой суммой.

О ситуации с воровством электроэнергии стало известно в декабре 2020 года. Тогда представители «Красноярскэнерго» выявили незаконное потребление электричества во время внеплановой проверки. Коммунальщики обратили внимание на ситуацию после того, как владелец дома обвинил их в отключении света. Позже они установили на его участке «умный» прибор учета с минимальным процентом погрешности, а в кабеле обнаружили разрывы и места для «врезок». По данным энергетиков, мужчина не заплатил за электроэнергию в общей сложности 18 тысяч рублей. В компании посчитали, что сумма причиненного ущерба может быть гораздо больше обозначенной, и взяли точку под контроль.

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