Россиянин наворовал электричество для «несуществующего» дома

Житель города Минусинска Красноярского края наворовал электричество для своего дома, который по документам относился к объектам незавершенного строительства. Компания, занимающаяся обеспечением региона электроэнергией, выявила факт незаконного потребления во время внеплановой проверки. Об этом сообщает Newslab.ru.

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Коммунальщики из «Красноярскэнерго» обратили внимание на ситуацию в «несуществующем» доме после того, как его владелец опубликовал в сети видео и заявил, что компания отключила у него электроэнергию. Вскоре служба выяснила, что существующий у россиянина счетчик показывал заниженные показатели. Тогда специалисты установили в доме «умный» прибор учета с минимальным процентом погрешности, однако он не передавал данные. Спустя время энергетики обнаружили в кабеле разрывы и места для «врезок».

Оказалось, что мужчина не оплатил за электроэнергию в общей сложности 18 тысяч рублей. Однако в компании считают, что сумма причиненного ущерба гораздо больше заявленной. «И это лишь малая доля от всего неучтенного объема, который удалось выявить после установки "умной" системы. Остается лишь догадываться, сколько за эти годы житель огромного коттеджа пользовался "бесплатным" электричеством», — отметили в «Красноярскэнерго». На данный момент владельца обязали платить за электроэнергию по факту потребления, а сотрудники компании взяли точку под контроль.

Представители энергетической компании также заявили, что за 11 месяцев 2020 года они выявили в регионе более 770 случаев незаконного потребления электроэнергии. По данным коммунальщиков, сумма ущерба для индустрии достигла почти 240 миллионов рублей. Как отметили энергетики, организация планирует по-прежнему пресекать подобное поведение.

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