Россиянин обманул счетчик и получил иск на миллион рублей за электричество

Житель Забайкальского края обманул счетчик, в результате компания «Читаэнергосбыт» подала в отношении него иск в суд за безучетное потребление электроэнергии на 1 миллион 14 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство «Чита.Ру».

Приговором апелляционного суда его обязали выплатить 393,6 тысячи рублей.

«При снятии показаний прибора учета было обнаружено кратное снижение среднемесячного потребления электрической энергии по сравнению с предыдущими периодами, что вызвало обоснованные сомнения в правильности учёта электрической энергии. Визуально прибор учета был технически исправным, однако по результатам проверки было установлено, что в прибор вмонтирован радиомодуль, который управлялся дистанционно с пульта», — поясняется в сообщении.

Мужчина не признал исковые требования, согласно которым суд постановил взыскать с него в счет погашения долга чуть более 960 тысяч рублей. Апелляционная инстанция снизила сумму до 393, 6 тысячи рублей.

Ранее сообщалось о жителе города Минусинска Красноярского края, который наворовал электричество для «несуществующего» дома. Россиянин наворовал электричество для своего дома, который по документам относился к объектам незавершенного строительства. Компания, занимающаяся обеспечением региона электроэнергией, выявила факт незаконного потребления во время внеплановой проверки.

10 декабря сообщалось, что в российском правительстве задумали продлить мораторий на штрафы за неоплату услуг ЖКХ, введенный в стране в апреле 2020-го. Если инициатива будет одобрена, населению и управляющим компаниям разрешат не платить штрафы вплоть до весны 2021-го.