Россиянин перекрыл двери и вынудил бывшую жену ходить через окно

Россиянин Владимир Паушу из Петрозаводска перекрыл доступ к дверям в доме для своей бывшей жены Ирины Белянской. Теперь женщина, которой принадлежит половина здания, вынуждена пролезать через окно, поскольку на ее территории дверей нет. Об этом пишет Mash в своем Telegram-канале.

В 2011 году женщина за свой счет купила участок, и впоследствии началась стройка. Когда супруги развелись, суд постановил разделить дом пополам, но Паушу обязали сделать перепланировку, чтобы его бывшая жена могла беспрепятственно попадать в здание. Вместо этого мужчина возвел перегородку, чтобы, по словам Белянской, вынудить ее продать свою половину.

Ирина заявляет, что не намерена избавляться от недвижимости, поскольку много вложила в нее. Также женщина построила на территории сарай и теплицу. Россиянка до сих пор продолжает залезать в дом через окно.

Паушу отказывается выполнять требования суда и пишет Белянской угрозы. При этом его половина здания пустует: мужчина там не живет. В помещении есть только голые стены, а водоснабжение и электричество отсутствуют.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru