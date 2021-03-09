Российскую пенсионерку «поздравили» с праздником дегтем на окнах

Неизвестные облили дегтем окна квартиры в одном из жилых домов города Находки Приморского края. Россиянка сыронизировала, что таким способом ее «поздравили» с 8 Марта. Об этом стало известно из публикации в Instagram-аккаунте dpscontrol_125rus.

Женщина проживает в квартире на первом этаже на улице Арсеньева. Она сняла результат произошедшего на видео — окна оказались залиты черной массой, одна из створок пострадала больше всего. Деготь также попал на внешний подоконник и на стену здания. «Раньше дегтем мазали ворота девушкам, а мне, бабушке-блогеру, окно залили», — отметила жительница. После произошедшего она вызвала полицию и предположила, что на записи с уличных камер будет видно, кто облил окна.

Пенсионерка является старшей по дому. Представляя интересы собственников, она часто обсуждала проблемы на телевидении и критиковала управляющую компанию. По словам пострадавшей, недавно она подготовила материал о расчетах за воду, когда жильцам «за два месяца начислили, как за два года».

Пользователи сети поддержали пенсионерку в комментариях. Они пожелали ей здоровья и посоветовали написать заявление в правоохранительные органы, чтобы привлечь виновников к ответственности. Один из участников обсуждения предположил, что окна облили представители управляющей компании.

В феврале 2021 года житель Новосибирска в состоянии алкогольного опьянения поджег объявления, висевшие в лифте подъезда одного из жилых домов. Мужчина пошел на преступление из мести соседям, с которыми конфликтовал, — те были недовольны его поведением. В итоге он сознался в содеянном, на него завели уголовное дело.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru