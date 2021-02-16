Россиянин поджег чужой дом из-за шутки об интим-услугах

В Ленинградской области обидчивый мужчина попытался спалить дом своего знакомого, обидевшись на несмешную, по его мнению, шутку. Теперь россиянину грозит уголовное преследование, сообщается в паблике «Мэш на Мойке» в социальной сети «ВКонтакте».

Как выяснили полицейские, 30-летний житель села Ермилово решил сжечь дом своего знакомого после того, как тот исписал все село объявлениями об интим-услугах, которые якобы оказывал поджигатель. В них говорилось, что мужчина специализируется на обслуживании лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Обиженный мужчина решил отомстить шутнику: пришел к его дому, облили дверь маслом и поджег ее. Повредившего чужое имущество мстителя оперативно задержали, рассматривается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Ранее, в декабре, сообщалось о жительнице города Улан-Удэ, которая подожгла квартиру, обидевшись на мужа и его родственников. Женщина — мать троих детей, на момент совершения преступления она была беременна четвертым. В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru