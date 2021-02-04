Российский заключенный после отказа в свидании с девушкой поджег колонию

В Республике Башкортостан суд начал рассмотрение дела 26-летнего заключенного, совершившего поджог колонии за отказ в свидании с девушкой. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает «МК».

По данным издания, мужчина отбывал наказание в исправительной колонии (ИК-13) на территории Уфы. В марте 2018 года он попросил руководство учреждения предоставить ему свидание с девушкой, но получил отказ. Тогда заключенный решил отомстить. Отбывая срок, он работал в пожарной охране и мог свободно передвигаться по всей колонии.

Ночью он подобрался к зданию хозблока, отжал входную дверь и бросил внутрь горящую бумагу. В результате вспыхнул пожар, нанесший ущерб свыше 3,8 миллиона рублей. Злоумышленника быстро вычислили, в отношении него было возбуждено уголовное дело о поджоге.

21 января сообщалось, что в исправительной колонии в Иркутской области выявлен случай сексуального насилия среди заключенных.