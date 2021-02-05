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Пьяный россиянин поджег лифт из-за мести соседям и попал под суд

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Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

Житель Новосибирска попал под суд после того, как поджег лифт жилого дома и украл оттуда детский велосипед, стоявший в подъезде. Оказалось, что россиянин пошел на преступление из-за мести соседям. Об этом сообщает «Сибкрай.ru» со ссылкой на районную прокуратуру.

Инцидент произошел в октябре 2020 года в микрорайоне на улице Бронной. Один из жильцов, имевший судимость, распивал дома спиртные напитки. Вскоре в состоянии алкогольного опьянения он решил отомстить соседям, с которыми часто конфликтовал — жильцы были недовольны поведением мужчины.

Злоумышленник вышел в подъезд, где поджег в пассажирском лифте объявления, и вернулся в квартиру. Вскоре он почувствовал запах гари и пошел предупредить соседей, однако никто из жильцов не открыл ему дверь. Тогда мужчина поднялся к себе домой и по пути украл велосипед. Зайдя в квартиру, из-за задымления он потерял сознание. Вскоре на вызов приехала пожарная служба. Жильцов эвакуировали, а поджигателя увезли в больницу.

По данным правоохранительных органов, мужчина сознался в поджоге и краже чужого имущества. В его отношении завели уголовное дело, а причиненный ущерб оценили в 1,2 миллиона рублей. Материалы дела передали на рассмотрение в суд. На данный момент злоумышленнику грозит до 7,5 лет лишения свободы.

В сентябре 2020 года в одной из девятиэтажек в Волгодонске Ростовской области местный житель побегал обнаженным по подъезду, а после поджег свою квартиру и выбросил дверь в лестничный проем. В итоге пожар удалось локализовать, а злоумышленника госпитализировали. По словам соседей, мужчина устраивал в доме беспредел.

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