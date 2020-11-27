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Россиянин случайно поджег себя в лифте, чудом спасся и попал на видео

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@bazabazon / Telegram

В Оренбурге мужчина зашел в лифт, случайно поджег себя и чудом спасся, когда открылись двери. Видео произошедшего публикует Baza в своем Telegram-канале.

На появившихся в сети кадрах видно, как россиянин заходит в лифт с какой-то жидкостью в стакане и поджигает ее. Огонь вспыхнул моментально. Мужчина попытался потушить его курткой, однако она тоже загорелась. Он упал и потерял сознание, несколько секунд пролежав в огне.

В тот момент, когда мужчина лежал на горящей куртке, двери лифта открылись, он очнулся и выбежал в подъезд. На кадрах можно заметить, что у него горели ноги и обгорела рука.

Ранее в Подмосковье мужчина решил разжечь костер бензином и едва не устроил крупный пожар. После того, как он налил горючее в тлеющие угли, струя вспыхнула и подожгла канистру, а огонь перекинулся на него самого. Затем мужчина бросил всю канистру в бассейн, в результате чего бензин попал на пластиковый корпус бассейна и конструкция загорелась.

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