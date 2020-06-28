Россиянин на пылающем тракторе пытался потушить прицеп и спалил пшеничное поле

NTV

В районе станицы Казанская Краснодарского края водитель пылающего трактора, пытаясь сбросить горящее в прицепе зерно, спалил пшеничное поле. Запись инцидента публикует телеканал НТВ.

На видео, снятом очевидцами, видно, как в двух прицепах трактора загорелось зерно. Россиянин пытался сбросить горящий груз, однако на одном из очередных поворотов огонь перекинулся на растущую у дороги пшеницу.

Как отмечает телеканал, в результате пожара фермерские хозяйства понесли серьезные убытки.

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