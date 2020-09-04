Россиянин залил в костер бензин, поджег двор, бассейн, себя и попал на видео

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В Подмосковье мужчина решил разжечь костер бензином и едва не устроил крупный пожар. Произошедшее попало на видео, оно появилось в Telegram-канале Hue.

На кадрах видно, что россиянин наливает горючее в тлеющие угли, после чего струя вспыхивает и поджигает канистру, а огонь перекидывается на него самого. Автор ролика советует ему бросить канистру в бассейн. Тот следует совету, но бензин попадает на пластиковый корпус бассейна и конструкция загорается, огонь также перекидывается на траву во дворе. На записи видно, что у мужчины горит штанина — он прыгает в воду, чтобы ее потушить.

Когда корпус бассейна прогорел, из него хлынула вода. Предположительно, это позволило спасти от возгорания припаркованный рядом автомобиль. Удалось ли участникам произошедшего потушить огонь самостоятельно, неизвестно.

В июне на видео попал водитель пылающего трактора, который пытался сбросить горящее в двух прицепах зерно, но поджег пшеничное поле. Известно, что это произошло в станице Казанская Краснодарского края — местные фермерские хозяйства понесли серьезные убытки.