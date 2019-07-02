Российский депутат сжег машину другого депутата и попал на видео

В Нижегородской области депутата заподозрили в поджоге автомобиля другого депутата. Видео инцидента во вторник, 2 июля, публикует Readovka. На кадрах видно, как мужчина подходит к припаркованному во дворе Audi A3, обливает его из канистры, поджигает и скрывается с места происшествия.

По данным издания, инцидент произошел 26 мая в городе Лысково. Хозяином автомобиля оказался народный избранник, на записи камер видеонаблюдения он опознал поджигателя — своего бывшего коллегу, депутата городской думы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимается Следственный комитет.

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