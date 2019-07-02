Российский депутат предложил принудить молодоженов проверяться у психиатра

Посещение психиатра перед свадьбой необходимо сделать для россиян обязательной процедурой. С соответствующей инициативой к Минздраву обратился депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, передает News.ru во вторник, 2 июля.

Он считает, что данная мера поможет снизить количество случаев домашнего насилия. Петров привел в пример «дело сестер Хачатурян», заподозренных в убийстве собственного отца. По его мнению, мужчина страдал тяжелой формой психиатрического заболевания.

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«Безусловно, не каждый случай, когда один из супругов подвержен психиатрическим или психологическим отклонениям, заканчивается трагедией. Но случаи насилия, издевательств, прессинга на фоне таких заболеваний нередки», — говорится в документе.

В частности, будущих супругов предлагается тестировать на склонность к расстройствам, которые могут привести к агрессии.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, комментируя эту инициативу, предложила ее автору самому провериться у специалиста. «Первый он пусть сходит», — цитирует ее радиостанция «Говорит Москва».

Трех сестер Хачатурян — Марию, Ангелину и Крестину — задержали в июле 2018 года по подозрению в убийстве отца Михаила. Через два месяца ареста их выпустили из СИЗО. Суд поменял меру пресечения: они должны проживать раздельно, им запрещено общаться друг с другом, пользоваться мобильным интернетом и покидать места жительства в ночное время. Общественность подвергла критике обвинение в отношении девушек. Активистки провели серию одиночных пикетов у столичного главка Следственного комитета. В настоящее время сестры Хачатурян ожидают суда.

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