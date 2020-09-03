Россиянин зарезал защищавшую от него мать девочку и устроил пожар

Житель деревни Ушаково в Вологодской области зарезал жену и ее пятилетнюю дочь, которая пыталась защитить мать, после чего устроил пожар. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

Тела девочки и 31-летней женщины нашли после тушения пожара в доме на улице Соловьева. Следователи обнаружили на них колото-резаные раны. Они заподозрили в убийстве 25-летнего мужа погибшей, россиянина задержали.

По версии следствия, в ночь на 3 сентября мужчина поругался с женой и во время ссоры начал наносить ей удары ножом. Пятилетняя девочка попыталась защитить ее, тогда подозреваемый напал на нее. Он устроил пожар, чтобы скрыть следы преступления. СК возбудил уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего»).

В конце июля житель Челябинской области Александр Алексеев зарезал жену на глазах у детей, которые находились в оставленной на обочине машине, его засняли на видео очевидцы. На кадрах видно, что он выбросил окровавленный нож в кусты и направился к автомобилю. Он объяснил, что жена отказалась говорить ему пароль от своего телефона и призналась в измене с его лучшим другом. Алексеев раскаялся и заявил, что не стал бы убивать женщину, если бы мог вернуть время назад.

В прокуратуре сообщили, что Алексеев нанес жене не менее 15 ударов ножом. Ему предъявили обвинение по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью») и арестовали. Одна из его дочерей, находившаяся в машине, перестала разговаривать после случившегося.