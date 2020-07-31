Зарезавший жену под крики детей россиянин рассказал о причине убийства

Житель Челябинской области, зарезавший жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, раскрыл причину убийства. Женщина не захотела говорить ему пароль от своего телефона и призналась в измене. Об этом 31-летний Александр Алексеев рассказал на суде, сообщает 74.RU.

«Когда мы ехали, я начал ревновать жену, потому что у нее был заблокирован телефон. До этого у нее никогда не было пароля на телефоне. И она мне призналась, что изменила мне с моим лучшим другом», — признался мужчина. Издание отмечает, что он раскаялся в содеянном и заявил, что не стал бы убивать жену, если бы мог «отмотать время назад».

Помощник городского прокурора Денис Бикеев, поддерживавший ходатайство об аресте, сообщил 74.RU, что Алексеев на два месяца заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 105 УК («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). Жене он нанес не менее 15 ударов ножом. Одна из его дочерей, которые находились в машине на момент убийства, стала плохо говорить после случившегося, отмечает издание.

Видео, на котором Алексеев ходит вокруг окровавленного тела убитой им женщины, появилось в сети 29 июля. На опубликованных кадрах видно, как он выбросил нож в кусты и направился к машине. Передние двери машины были открыты, задние, где находились дети, — закрыты. «Все, бездыханное тело. Двое детей в машине, маленькие», — говорит автор видео.

В конце 2019 года на сайте Совета Федерации был опубликован законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, в ближайшее время документ направят в Госдуму. Авторы предлагают в том числе ставить виновных в семейном насилии на профилактический учет. После публикации проекта закона о домашнем насилии, в сети было размещено открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций. Авторы письма считают закон «антисемейным». В интервью «Ленте.ру» соавтор законопроекта Мари Давтян рассказала, что его обсуждение отложено до тех пор, пока не пройдет пандемия коронавируса.