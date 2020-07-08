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Россиянка сбежала от поившего ее уксусом мужа через окно и сломала позвоночник

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Фото: телеграм-канал Mash

Жительница Москвы Нина Расходчикова выпрыгнула из окна, спасаясь от мужа, который преследовал ее в квартире и заставлял пить уксус. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Расходчикова решила развестись с мужем, однако ему удалось до нее «достучаться, дозвониться», и она вернулась к нему. «Очень красиво пел», — рассказала женщина. В итоге 3 июля муж Расходчиковой напал на нее. Она сначала пыталась сбежать от него в подъезд, но сделать это оказалось невозможно. Тогда женщина решилась на побег через окно. Она хотела выйти на козырек подъезда и позвать на помощь, но сорвалась и упала.

«По факту у меня сейчас сломан позвоночник, сломана пятка. Гипс не надевают, потому что должна опухоль уйти. Операция будет на позвоночник. Голова разбита, пять швов на ней», — рассказала пострадавшая на видео, опубликованном телеканалом. На опубликованных кадрах женщина показывает полученные травмы. В видео она также упоминает, что у них с мужем уже была «поножовщина».

По информации телеканала, по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что количество обращений о домашнем насилии в период самоизоляции из-за эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза. Она сослалась на ряд некоммерческих организаций и уточнила, что в марте таких сообщений было 6054, а в апреле поступило более 13 тысяч жалоб.

В конце 2019 года на сайте Совета Федерации был опубликован законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, в ближайшее время документ направят в Госдуму. Авторы предлагают в том числе ставить виновных в семейном насилии на профилактический учет. После публикации проекта закона о домашнем насилии, в сети было размещено открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций. Авторы письма считают закон «антисемейным».

Кроме того, еще до появления законопроекта в Совфеде предлагали ввести «охранный ордер» для защиты от бытового насилия, запрещающий домашним тиранам приближаться к жертве. По словам члена комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой, если запрет не исполняется, должно быть предусмотрено тюремное наказание.

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