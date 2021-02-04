Россиянин захотел изгнать злых духов и поджег квартиру

Житель Калининграда захотел изгнать злых духов, которые ему привиделись, и поджег квартиру. Об этом пишет «Клопс» со ссылкой на региональное УМВД.

Пожар произошел рано утром на первом этаже пятиэтажки на Красной улице. У 42-летнего мужчины развилась белая горячка, и ему начали видеться злые духи. Чтобы избавиться от них, россиянин поджег мебель в комнате.

Соседи заметили сильный дым и вызвали пожарных. Из-за возгорания пришлось эвакуировать 11 человек. Прибывшие на место полицейские передали поджигателя психиатрической бригаде скорой помощи.

Ранее в Волгодонске 30-летний мужчина, который находился в неадекватном состоянии, поджег свою квартиру и выбросил дверь в лестничный проем. Перед этим он бегал обнаженным по подъезду многоквартирного дома. В итоге россиянина госпитализировали.

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