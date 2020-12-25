Россиянин решил помириться с женой и поджег ее дом

Россиянин из села Инзер приехал к жене мириться после своего ухода из семьи, но сжег дом супруги, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается на сайте МВД по Республике Башкортостан.
Мужчина решил наладить отношения с женой, от которой ушел к другой женщине. Накануне своего дня рождения он приехал домой, где устроили застолье и позвали гостей. В ходе праздника супруги вновь поругались.
Домочадцы и гости ушли, оставив вернувшегося мужа одного. Тогда тот в порыве злости, при этом находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил сжечь дом жены. Мужчина поджег скатерть, дождался, когда пламя перекинется на мебель, и ушел, не попытавшись остановить огонь.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Нарушителя задержали, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.