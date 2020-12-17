Неизвестный подарил россиянке квартиру вместо сожженного соседом жилья

Вдове с двумя детьми из города Новозыбков Брянской области неизвестный подарил новую квартиру. Предыдущее жилье россиянки сжег психически нездоровый сосед. Об этом пишет «Российская газета».

История случилась осенью 2020 года, когда Анна была на работе. В это время душевнобольной пенсионер, занимающий половину ее дома, напал на сына женщины с топором, ударил его обухом по голове и поджег дом.

Впоследствии мужчину забрала полиция, а Анне вместо жизни в сгоревшем доме мэрия предложила переехать в общежитие и сдать детей в приют. Другой вариант — перебраться в село в 12 километрах от райцентра.

Однако ситуацию спас неизвестный, который купил семье благоустроенную «двушку» стоимостью 1,1 миллиона рублей. Известно, что благотворитель связан с общероссийской программой «Спаси жизнь». До праздников нуждающимся собираются подарить еще одну квартиру, ведется поиск кандидатур.