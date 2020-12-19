Россиянин поджег квартиру после ссоры с женой

В Пскове полицейские задержали мужчину, устроившего пожар в квартире после ссоры с женой. Он поджег диван и ушел в гости. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Пожар произошел в многоэтажном доме на улице Металлистов. Спасателям пришлось эвакуировать из здания 30 человек. Попав в горящую квартиру, они не обнаружили там хозяев. Впоследствии выяснилось, что жилое помещение намеренно поджег хозяин — мужчина 1995 года рождения.

Россиянин решил устроить пожар, разругавшись с супругой. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы, когда он вышел в магазин из квартиры своего приятеля. Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за умышленное уничтожение имущества.

Ранее в декабре сообщалось о жительнице города Улан-Удэ, которая подожгла квартиру, обидевшись на мужа и его родственников. Женщина — мать троих детей, в настоящее время она беременна четвертым. В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

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