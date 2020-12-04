Крысы спровоцировали пожар в квартире россиян

В одном из домов села Ленинское в Еврейской автономной области произошел пожар из-за крыс — они повредили электросеть. Об этом сообщает РИА «Биробиджан» со ссылкой на местное управление МЧС.

Возгорание возникло в двухквартирном доме. Жильцы одной из квартир проснулись от плача младшего ребенка и увидели, что жилое помещение окутано дымом. Они схватили детей, взяли документы и выбежали на улицу, а после вызвали пожарных. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили очаг возгорания — балку под полом. Распространения огня по всему периметру дома удалось избежать.

Причина возгорания была быстро установлена — короткое замыкание в электропроводке. Находившуюся под половицами электросеть повредили грызуны, таким образом спровоцировав пожар. В МЧС отметили необходимость защиты кабелей и проводов. Оптимальный вариант — заливка линий электропроводки в бетонную стяжку. Следует выбирать кабель, который имеет дополнительную защитную оболочку.

В минувшем ноябре ученые клиники «Шарите» в Германии подтвердили первый случай передачи хантавируса «Сеул» к человеку от крысы. Специалисты клиники выявили вирус у молодой пациентки и ее домашнего грызуна. После того как у женщины проявились симптомы острой почечной недостаточности, ее госпитализировали и поместили в отделение интенсивной терапии.

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