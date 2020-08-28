Десятки крыс размером с кота обогатили полицейского

Полицейскому из таиландской провинции Пхаяу удалось обогатиться благодаря малым бамбуковым крысам, которых он разводил на продажу. Об этом сообщает AsiaOne.

Два года назад Сомбун Нантапит (Somboon Nantapit) заметил неудовлетворенный спрос на малых бамбуковых крыс — азиатских грызунов размером с кота, которых держат в качестве домашних животных. Он решил выращивать и продавать их желающим, чтобы заработать прибавку к полицейскому жалованию.

С тех пор Нантапит откормил около трех десятков малых бамбуковых крыс. По его словам, каждая пара детенышей приносит от трех до четырех тысяч бат (7,2-9,6 тысячи рублей). За взрослых особей, которых покупают на развод, дают от 10 до 15 тысяч бат (24-36 тысяч рублей).

Малые бамбуковые крысы встречаются в Гималаях от Бангладеш, Мьянмы, Таиланда и Лаоса до северного Вьетнама. Они вырастают до 25 сантиметров в длину.

В 2009 году сообщалось, что в китайском городе Фучжоу, расположенном на юге страны, поймали огромную крысу. По всей видимости, грызун относился к виду китайских бамбуковых крыс. Его вес составлял около трех килограммов.