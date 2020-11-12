Два ребенка и взрослый сгорели в квартире в Подмосковье

Двое детей и один взрослый погибли во время пожара в одной из квартир подмосковной Балашихи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.

Пожар произошел на Чистопольской улице. По информации ведомства, в доме загорелась лоджия. Погибла женщина и двое детей, один ребенок выжил. Он сейчас находится с центральной районной больнице.

Ранее в Ельне Смоленской области пятеро детей и двое взрослых сгорели при пожаре в частном доме. Пожар произошел в ночь на 6 ноября. Тела погибших обнаружили после тушения. Самому старшему ребенку было 11 лет. 27-летнего хозяина дома госпитализировали с ожогами.

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