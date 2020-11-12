Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Погибший в бойне на аэродроме в Воронеже прикрыл собой сослуживцев
Пятилетняя девочка самостоятельно вызвала скорую помощь и спасла мать
Дочь Деми Мур опубликовала откровенное фото актрисы
В российской школе отравилось больше ста детей
«Главный фрик России» раскрыл негативное влияние шоу Малахова на его жизнь
Студентам российского города пообещали квартиры за работу в скорой помощи
Оценено влияние пандемии на социальное неравенство в России
Стало известно о запуске авиасообщения из России в популярную европейскую страну
Рядом с Землей взорвались четыре звезды
Названы обеспечившие успех Байдену группы избирателей
Новости партнеров

Два ребенка и взрослый сгорели в квартире в Подмосковье

Перейти в «Мою Ленту»

Двое детей и один взрослый погибли во время пожара в одной из квартир подмосковной Балашихи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.

Пожар произошел на Чистопольской улице. По информации ведомства, в доме загорелась лоджия. Погибла женщина и двое детей, один ребенок выжил. Он сейчас находится с центральной районной больнице.

Ранее в Ельне Смоленской области пятеро детей и двое взрослых сгорели при пожаре в частном доме. Пожар произошел в ночь на 6 ноября. Тела погибших обнаружили после тушения. Самому старшему ребенку было 11 лет. 27-летнего хозяина дома госпитализировали с ожогами.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Четыре человека погибли при пожаре в российском городе
Пятеро детей сгорели при пожаре в российском регионе
При пожаре в московской многоэтажке погиб ребенок-инвалид