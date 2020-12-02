Квартиры москвичей стали реже гореть

Осенью 2020-го количество пожаров в Москве уменьшилось в два раза по сравнению с показателем за тот же период прошлого года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

По данным ведомства, квартиры москвичей стали гореть в два раза реже, за сентябрь-ноябрь в столице произошло более 900 пожаров. Благодаря работе пожарных было спасено более 230 человек, эвакуировано порядка 1,1 тысячи человек. Главной причиной пожаров в городе остается неосторожное обращение с огнем.

Ранее спасатели МЧС рассказали россиянам, как правильно вести себя во время пожара и как выжить, если возгорание произошло в подъезде. После обнаружения любого признака пожара нужно сразу вернуться в квартиру, уйти в самую дальнюю комнату, закрыв за собой все двери. Это позволит уменьшить количество дыма в помещении. Оказавшись в относительной безопасности, необходимо вызвать службу спасения.

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