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Россиянин захотел растопить лед у бензобака и поджег автозаправку

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АСТВ - оперативные новости Сахалина / YouTube

Россиянин поджег автозаправку в Южно-Сахалинске в попытке растопить зажигалкой лед у топливного бака свой машины. Снятое камерами наблюдения видео с места инцидента опубликовала телекомпания АСТВ.

Происшествие случилось в ночь на вторник, 1 декабря. Водитель подъехал на заправку, оплатил топливо и вставил пистолет в бензобак. В этот момент он заметил, что люк заледенел. Россиянин попробовал сначала сковырнуть лед рукой и затем решил воспользоваться зажигалкой. Когда он поднес огонь к баку, бензин вспыхнул. Автомобилист вытащил пистолет со льющимся и горящим топливом, бросил его на дорогу и начал задувать пламя на своей машине. Вскоре к нему подбежал сотрудник бензоколонки и начал тушить пожар. Когда удалось справиться с огнем, водитель отъехал от АЗС.

Находившаяся в машине очевидица рассказала изданию, что ее спутник не пользовался зажигалкой и якобы возникла искра, когда он попытался поддеть запавший фиксатор лючка ключами. Причина пожара будет установлена в ходе экспертизы.

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