Спасатели научили россиян выживать при пожаре в подъезде

Спасатели МЧС рассказали россиянам, как правильно вести себя во время пожара и выживать, если возгорание произошло в подъезде. Эксперты поделились советами в разговоре с журналистами РИА Новости.

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В беседе принял участие специалист по организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями Москвы Антон Гладилин. Он отметил, что после обнаружения любого признака пожара нужно сразу вернуться в квартиру и зайти в ее самую дальнюю комнату, закрыв за собой все двери. Это позволит уменьшить количество дыма в помещении. Оказавшись в относительной безопасности, необходимо вызвать на место службу спасения по номеру 112, 101 или 01 и назвать диспетчеру точный адрес.

Гладилин также описал ситуацию, когда жильцы сталкиваются с пожаром, заходя в подъезд с улицы. В таком случае спасатели советуют не идти в квартиру, а позвонить в службу спасения и выйти на улицу по незадымляемой лестничной клетке.

«Запрещается для эвакуации использовать лифт, так как часть дыма может распространяться через шахту лифта, и при внезапной остановке лифта человек с большой долей вероятности получит отравление продуктами горения», — предостерег эксперт.

Ранее в октябре спасатели дали россиянам несколько советов по подготовке к зиме дачных участков. До наступления холодов там необходимо убрать горюче-смазочные материалы, ветви деревьев, дрова, конструкции парников и сухие листья, а также отключить электричество и газ.

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