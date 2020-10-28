Спасатели дали россиянам советы по подготовке дачи к зиме

Чтобы подготовить дачу к зиме, нужно убрать горюче-смазочные материалы, ветви деревьев, дрова и конструкции парников. Такие советы россиянам дали в пресс-службе МЧС России, сообщает РИА Новости.

«Никогда не оставляйте на участке горюче-смазочные материалы! Не оставляйте "запас, вдруг пригодится". Даже огонь от окурка, брошенного случайным прохожим, может оказаться проблемой, а если на участке под навесом осталась парочка канистр — то серьезной проблемой для нерадивого дачника и всех его соседей», — подчеркнули спасатели.

Сухие листья нельзя оставлять на участке, предупредили в ведомстве. Их нужно отвозить в специальные места, куда сбрасывают подобный мусор. Кроме того, с участка следует убрать и остатки травы и деревяшек с участка. Оставляя дачу на «зимовку», следует отключить электричество и газ. А газовые баллоны лучше вывезти с участка или поместить в отдаленную постройку.

Если планируется возвращение на дачу осенью или зимой, следует заранее проверить газовое оборудование и электропроводку, а также дымоходы и печи.