Объяснена любовь россиян к дачам

Треть россиян (33 процента) мечтают о постройке собственного дома, что на 5 процентных пунктов больше, чем в 2010 году. Притом около половины молодых людей хотели бы жить в своем доме, а не в квартире. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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В возрастной группе 18-24 года 49 процентов россиян предпочли дом квартире. Среди 25-34-летних данный показатель равняется 54 процентам. В основном о своей тяге к «загородке» заявляют жители городов с населением 500-900 тысяч человек — 42 процента.

Такая любовь к дачам объясняется возможностями, которые открываются при использовании участка. Например, все больше россиян хотят получать продукты со своей земли — 27 процентов, плюс 7 процентных пунктов с 2010 года. Стать фермером мечтает каждый десятый (13 процентов), вместе с тем среди 25-34-летних таких 21 процент. Еще 12 процентов намерены торговать выращенными продуктами, а 11 процентов просто любят работать на земле.

Если говорить о непосредственном строительстве дачи, то об этом мечтают 14 процентов россиян — в два раза больше, чем 10 лет назад. Молодежь и люди среднего возраста чаще заинтересованы в наличии собственного дачного домика — по 21 проценту среди 18-24- и 35-44-летних. Также чаще хотели бы выбираться на свою дачу жители столиц и городов-миллионников — по 22 процента.

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