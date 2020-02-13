В российском городе собака укусила ребенка и сама открыла спасателям дверь

В Новосибирске собака укусила ребенка и сама открыла дверь сотрудникам МЧС в запертую квартиру. Об этом сообщает RuNews24 со ссылкой на муниципальную аварийно-спасательную службу города.

К спасателям Ленинского района обратилась женщина, чья десятилетняя дочь не могла открыть дверь квартиры. Девочку, которая осталась одна дома с собакой, животное укусило за локоть правой руки. Школьница испугалась и спряталась в ванной комнате, поэтому и не могла впустить маму.

Собака же, услышав прибывших спасателей и голос хозяйки снаружи, подскочила и сама открыла носом задвижку. Девочку передали матери и порекомендовали обратиться в больницу.

Ранее жительницу Аргентины Лару Сэнсон собака укусила за лицо во время фотосессии. Девушка перенесла двухчасовую операцию, ей наложили 40 швов. Травмировано было не только лицо Сэнсон, но и десны. Сообщается, что она медленно идет на поправку.

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