Собака укусила девушку за лицо прямо во время фотосессии

Жительница Аргентины Лара Сэнсон (Lara Sanson) перенесла двухчасовую операцию после того, как собака друга укусила ее за лицо во время фотосессии. Об этом пишет Daily Star.

Когда Сэнсон фотографировалась с немецкой овчаркой по кличке Кенаи (Kenai), она обняла ее за шею. Первые снимки вышли удачными, однако затем собака неожиданно укусила девушку за лицо. Сэнсон сделали операцию и наложили 40 швов. Травмировано было не только ее лицо, но и десны. Сообщается, что девушка медленно идет на поправку.

Аргентинка рассказала, что не знает, почему Кенаи ее укусила. «Возможно, это произошло, потому что я дотронулась до ее бока, или она отреагировала так из-за возраста, или я обняла и испугала ее», — предположила девушка. Она добавила, что собаку не будут усыплять из-за случившегося, так как животное укусило ее ненамеренно.

Местный ветеринар обратил внимание на то, что Кенаи — старая собака, и поэтому она могла испытывать сильные боли, из-за которых она и укусила Сэнсон. Пользователи сети, комментировавшие опубликованные девушкой снимки произошедшего, посоветовали никогда не обнимать собак за шею, так как они могут принять это за демонстрацию намерения напасть на них.

Ранее сообщалось о том, что пес по кличке Фетч преградил путь кобре, пытавшейся заползти в дом его хозяина. Змея плюнула ядом в собаку, но хозяин успел спасти питомца.

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