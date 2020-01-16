Сбежавший пудель переплыл море на корабле и нашелся в 800 километрах от дома

Четырехлетний пудель по кличке Моисей сбежал из дома хозяев в Белфасте, Северная Ирландия, и на корабле добрался до Кембриджа, где нашелся шесть недель спустя. Об этом сообщает издание The Mirror.

Черный пудель пропал 5 декабря. Хозяйка собаки Кэрол Хилл (Carol Hill) ее дочь Джоан организовали поиски питомца в городе, но они не увенчались успехом. В последний раз сбежавшего пса видели в доках 13 декабря. Хилл и ее дочь пытались найти Моисея с помощью соцсетей и спустя шесть недель увидели похожего на их собаку черного пуделя на странице благотворительного фонда по спасению животных в Кембридже.

Предположительно, Моисей втайне забрался в контейнер в доках Белфаста и попал на судно, которое направлялось в Ливерпуль. Таким образом он переплыл через Ирландское море в Англию, а затем выбрался незамеченным и продолжил свой путь в Кембридж, где его подобрали сотрудники фонда за 800 километров от дома.

В среду, 15 января, хозяева собаки отправились в Ливерпуль и четыре часа добирались до приюта, куда поместили черного пуделя. Оказалось, что это, действительно, Моисей. Джоан обняла собаку и расплакалась.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Бока-Ратон, штат Флорида, нашла пропавшую 12 лет назад собаку породы той-фокстерьер. Пес сбежал из дома 28 февраля 2007 года, а спустя 12 лет его владелице позвонили из приюта для бездомных животных города Питтсбург, штат Пенсильвания и сообщили, что прохожие заметили на улице голодного и замерзшего той-фокстерьера и отдали в приют.

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